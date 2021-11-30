В Калуге на два месяца арестовали 23-летнего водителя, который сбил 17-летних пешеходов на улице Московской

Во вторник, 30 ноября, в Калуге суд на два месяца арестовал 23-летнего мужчину, который два дня назад сбил 17-летних парня и девушку на улице Московской. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

На время расследования уголовного дела он будет находиться под стражей.

Как мы уже рассказывали, вечером 28 ноября на улице Московской 23-летний водитель «Лады» сбил 17-летних пешеходов. Пострадавшие пересекали Московскую на перекрестке с улицей Карла Либкнехта на зеленый сигнал светофора, а водитель ехал на красный, считает следствие.

Пострадавший парень попал в реанимацию. С травмами также госпитализирована девушка.

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