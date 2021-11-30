В Калуге 45-летняя женщина пострадала в столкновении «Шкоды» и «Дэу» на улице Суворова

Как мы уже рассказывали, около 10 утра в понедельник, 29 ноября, на улице Суворова в Калуге столкнулись легковые автомобили «Шкода Октавия» и «Дэу Матиз». Во вторник управление ГИБДД по Калужской области сообщило о причинах аварии.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Шкоды» около 10 утра ехал в сторону улицы Энгельса по правой полосе, начал поворачивать налево во двор и врезался в «Дэу». Этот автомобиль ехал параллельно по левой полосе.

Различные травмы получила 45-летняя женщина, управлявшая «Дэу». Врачи оказали ей помощь на месте происшествия.

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