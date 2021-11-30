В Калуге упавшее дерево повредило трубопровод, без воды остались три дома

Как мы уже рассказывали, из-за сильного ветра в Калуге за ночь упали восемь деревьев. Одно из них – в поселке Резвань на улице Буровой.

Дерево повредило трубопровод, по которому в жилые дома поступает горячая вода в дома №1, 2 и 3 по улице Школьной.

- В течение дня будут проведены восстановительные работы, и подача горячей воды на потребителя будет восстановлена, - заявили в администрации.

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