В Калуге сильный ветер повалил восемь деревьев

Во вторник, 30 ноября, в Калуге усилился ветер. По информации МЧС, порывы будут достигать 21 м/с. По состоянию на 9 утра на улицах и во дворах упали восемь деревьев. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Городские службы уже работают в усиленном режиме, - подчеркнул Денисов. - Спасатели ликвидируют последствия падения аварийных деревьев по восьми адресам. Аварийные бригады отрабатывают обращения граждан по отключению электроэнергии из-за ночной непогоды.

По словам главы администрации, в ближайшее время ожидается мощнейший циклон с сильным ветром и дождем.

- Во второй половине дня осадки могут перейти в мокрый снег, - подчеркнул Денисов.

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