В Калужской области 58-летний мужчина задержан за изнасилование 16-летней девушки в лесу

В Калужской области 58-летний житель Малоярославецкого района задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки из Ленинградской области. Об этом происшествии утром во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, этот мужчина в интернете познакомился с 16-летней девушкой из Ленинградской области. Сам мужчина при этом действовал под вымышленным именем, притворяясь юной девушкой. Они договорились о встрече, и девушка из Ленинградской области приехала в Москву. Там мужчина встретил ее на вокзале, представился родственником ее подруги из интернета и повез на машине в Калужскую область.

Следователи считают, что обвиняемый привез девушку в лес и изнасиловал.

В УМВД по Калужской области уточнили, что пострадавшая смогла составить фоторобот. Полицейские смогли отследить маршрут насильника и задержали мужчину в его доме.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Предполагаемому виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

Кроме того, следователи устанавливают, что привело к тому, что 16-летняя девушка из Ленинградской области ушла из дома одна.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!