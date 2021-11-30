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В Калужской области 58-летний мужчина задержан за изнасилование 16-летней девушки в лесу

Дмитрий Ивьев , Фото со следственного эксперимента.
Опубликовано: 30.11.2021 09:21 0 1264
В Калужской области 58-летний мужчина задержан за изнасилование 16-летней девушки в лесу

В Калужской области 58-летний житель Малоярославецкого района задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки из Ленинградской области. Об этом происшествии утром во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, этот мужчина в интернете познакомился с 16-летней девушкой из Ленинградской области. Сам мужчина при этом действовал под вымышленным именем, притворяясь юной девушкой. Они договорились о встрече, и девушка из Ленинградской области приехала в Москву. Там мужчина встретил ее на вокзале, представился родственником ее подруги из интернета и повез на машине в Калужскую область.

Следователи считают, что обвиняемый привез девушку в лес и изнасиловал.

В УМВД по Калужской области уточнили, что пострадавшая смогла составить фоторобот. Полицейские смогли отследить маршрут насильника и задержали мужчину в его доме.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Предполагаемому виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

Кроме того, следователи устанавливают, что привело к тому, что 16-летняя девушка из Ленинградской области ушла из дома одна.

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Дмитрий Ивьев , Фото со следственного эксперимента.
Опубликовано: 30.11.2021 09:21 0 1264
Тэги: происшествие дети криминал следственный комитет полиция
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