В Калуге водитель «Хендая» сбил двух детей на улице Фомушина

Около 7:35 утра во вторник, 30 ноября, на улице Фомушина в Калуге водитель легкового автомобиля «Хендай» сбил пешеходов. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы. Водитель легковушки ехал в сторону Тульского шоссе, а пешеходы пересекали проезжую часть по переходу.

По нашим данным, пострадали двое детей – мальчики 7 и 12 лет. Обоих с различными травмами госпитализировали в областную больницу в Анненки.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Чуть позже УГИБДД по Калужкой области уточнило, что 38-летний водитель двигался со стороны Сиреневого бульвара и поворачивал в сторону улицы Генерала Попова. Дети шли на зеленый.

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