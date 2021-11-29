В Калужской области погиб 26-летний пешеход, сбитый двумя автомобилями

Вечером в субботу, 27 ноября, в Козельском районе погиб 26-летний пешеход. ДТП произошло около 20:30 на дороге между Козельском и Сосенским, сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. После этого пешехода отбросило на встречную полосу под колеса «Фольксвагенв Пассат».

Пострадавший 26-летний мужчина скончался в скорой помощи по дороге в больницу.

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