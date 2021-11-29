Сбитые в Калуге 17-летние парень и девушка попали в больницу в тяжелом состоянии

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Московской в Калуге сбили 17-летних парня и девушку. В УГИБДД по Калужской области в понедельник сообщили, что они получили тяжелые травмы.

17-летняя девушка госпитализирована в травматологию детской областной больницы. 17-летний парень – в реанимацию этой же больницы.

По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ 2109 ехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов на перекрестке Московской и Карла Либкнехта.

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