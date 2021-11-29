В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Хендая» и «Фольксвагена»

Около 7:30 утра в понедельник, 29 ноября, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Хендай» врезался в «Фольксваген Пассат».

ДТП произошло недалеко от села Спас-Загорье.

По нашим данным, в результате аварии пострадали 50-летний водитель «Фольксвагена» и его 25-летний пассажир. Мужчин госпитализировали с различными травмами в обнинскую КБ №8.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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