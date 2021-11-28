Калужский омбудсмен проверит колонию №4 в Медыни после жалоб на притеснения заключенных

В воскресенье, 28 ноября, появилась информации о притеснении заключенных в колонии строгого режима №4 в городе Медынь. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников людей, которые отбывают наказание в Калужской области.

По их словам, заключенные с 25 ноября не получают нормальной еды. Также зэков якобы бьют.

На это сообщение отреагировал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. На своей странице в Facebook он написал, что получил информацию о притесениях в колонии №4.

- Выезжаю на детальную проверку, - рассказал Зельников. - О результатах сообщу. Если у кого-то есть тревожная информация по ИК-4, прошу сообщить в личку.

Жалобу на то, что длительные свидания разрешают только привитым от коронавируса, Зельников прокомментировал ссылкой на сайт УФСИН по Калужской области. Там сообщается, что такие правила действительно приняты «до улучшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции».

Заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Илья ЗЕНОВ уточнил, что проверка в колонии состоится 29 ноября.

Это не первый случай с жалобами на колонии в Калужской области.

В конце октября федеральные СМИ рассказали, что в колонии в Товарково покалечили себя 60 заключенных. Однако позже выяснилось, что пострадавших всего двое. Но спустя неделю после этого случая Следственный комитет сообщил о выявлении в товарковской колонии ячейки запрещенной в России организации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калуге планируется построить первую в России объединенную колонию. После этого должны закрыться колонии, в том числе, в Товарково и Медыни.

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