Главная Новости Происшествия
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Калужский омбудсмен проверит колонию №4 в Медыни после жалоб на притеснения заключенных

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 28.11.2021 22:56 0 561
Калужский омбудсмен проверит колонию №4 в Медыни после жалоб на притеснения заключенных

В воскресенье, 28 ноября, появилась информации о притеснении заключенных в колонии строгого режима №4 в городе Медынь. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников людей, которые отбывают наказание в Калужской области.

По их словам, заключенные с 25 ноября не получают нормальной еды. Также зэков якобы бьют.

На это сообщение отреагировал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. На своей странице в Facebook он написал, что получил информацию о притесениях в колонии №4.

- Выезжаю на детальную проверку, - рассказал Зельников. - О результатах сообщу. Если у кого-то есть тревожная информация по ИК-4, прошу сообщить в личку.

Жалобу на то, что длительные свидания разрешают только привитым от коронавируса, Зельников прокомментировал ссылкой на сайт УФСИН по Калужской области. Там сообщается, что такие правила действительно приняты «до улучшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции».

Заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Илья ЗЕНОВ уточнил, что проверка в колонии состоится 29 ноября.

Это не первый случай с жалобами на колонии в Калужской области.

В конце октября федеральные СМИ рассказали, что в колонии в Товарково покалечили себя 60 заключенных. Однако позже выяснилось, что пострадавших всего двое. Но спустя неделю после этого случая Следственный комитет сообщил о выявлении в товарковской колонии ячейки запрещенной в России организации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калуге планируется построить первую в России объединенную колонию. После этого должны закрыться колонии, в том числе, в Товарково и Медыни.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 28.11.2021 22:56 0 561
Тэги: происшествие юрий зельников
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужен промокод?
Зачем знать курс американского доллара?
Кто придумал пончики?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru