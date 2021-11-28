В Калуге водитель «Лады» сбил 17-летних парня и девушку на переходе на улице Московской

Вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Московской в Калуге сбили 17-летних парня и девушку. Подробности о ДТП нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:15 пешеходы пересекали проезжую часть по переходу на перекрестке с улицей Карла Либкнехта. Водитель ВАЗ 2109 двигался по улице Московской. Автомобилисту 23 года.

Сбитых парня и девушку увезли в больницу.

В прокуратуре Калужской области сообщили, что водитель легковушки ехал на красный сигнал светофора.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта.

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