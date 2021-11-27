В Калужской области пропал 44-летний мужчина
В Калужской области пропал 44-летний Салават ДУСАЛИЕВ. В субботу, 27 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, он не выходит на связь с родственниками с августа нынешнего года.
Мужчина может находиться в Калужской или Московской областях.
Приметы пропавшего:
- Рост – 172,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы с проседью,
- Карие глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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