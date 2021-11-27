В Калужской области пропал 44-летний мужчина

В Калужской области пропал 44-летний Салават ДУСАЛИЕВ. В субботу, 27 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, он не выходит на связь с родственниками с августа нынешнего года.

Мужчина может находиться в Калужской или Московской областях.

Приметы пропавшего:

Рост – 172,

Худощавый,

Темно-русые волосы с проседью,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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