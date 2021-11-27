В Калуге два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фиата» в микрорайоне Анненки

Около 9:20 утра в субботу, 27 ноября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись легковой автомобиль «Лада Приора» и фургон «Фиат Дукато». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в микрорайоне Анненки – на повороте в сторону областной больницы.

По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, 23-летний водитель «Лады» двигался со стороны центра, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Различные травмы получил водитель «Лады» и его 22-летняя пассажирка. 59-летний водитель «Фиата» не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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