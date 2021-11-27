В Обнинске два человека пострадали в ночном ДТП с такси

В ночь на субботу, 27 ноября, на улице Курчатова в Обнинске произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 00:35 столкнулись «Киа Оптима» одной из служб такси и «Лада Калина». Судя по фото с места происшествия, «Киа» врезался в водительскую сторону «Лады».

МЧС сообщает, что в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!