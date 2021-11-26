В Калуге пожар произошел в детской поликлинике на улице Вилонова

Днем в пятницу, 26 ноября, вход в детскую поликлинику на улице Вилонова в Калуге затянуло дымом. Видео с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях.

По предварительным данным, возникли проблемы с проводкой. Открытого огня не было, но дым заполнил помещение. Никто из людей не пострадал.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

- Там было замыкание проводки, оперативно все было устранено, через 30 минут работа была восстановлена, - заявил он. - Для оценки причины были вызваны пожарные. Действия персонала были согласованы и позволили оперативно устранить проблему.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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