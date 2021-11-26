В Калуге ищут очевидцев двух октябрьских ДТП

В пятницу, 26 ноября, калужская полиция сообщила о поисках очевидцев двух ДТП, произошедших в нашем городе в октябре.

На улице Московской у дома №213 некий водитель врезался в припаркованный «Хендай Солярис» и скрылся. Авария произошла в период с 20:00 8 октября до 11:25 10 октября.

А 28 октября в 19:00 на улице Карачевской у дома №7 сбили велосипедиста.

Очевидцев просят обращаться в ГИБДД по адресу: ул. Телевизионная, 3А, кабинет №16. Также можно звонить по телефонам: 547-534 или 547-888.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!