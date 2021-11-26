В Калуге таксист сбил пешехода на улице Азаровской

Около 8:30 утра в пятницу, 26 ноября, на улице Азаровской в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Датсун» одной из служб такси двигался по Азаровской в сторону улицы Московской и сбил человека на перекрестке с бульваром Моторостроителей.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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