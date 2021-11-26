В Калуге водитель «Ситроена» сбил 17-летнего пешехода на улице Труда

Как мы уже рассказывали, вечером 25 ноября на улицах Калуги сбили двоих пешеходов. В пятницу управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

На перекрестке улиц Труда и Плеханова 28-летний водитель легкового автомобиля «Ситроен» примерно в 19:50 сбил 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по переходу. По предварительным данным, водитель ехал по

Плеханова со стороны Огарева и поворачивал налево. Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

А на улице Зерновой в 16:55 у дома №52 34-летний водитель «Фольксвагена Поло» сбил 64-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по переходу. Пенсионер госпитализирован в травматологию областной больницы в Анненках.

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