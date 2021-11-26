В Калужской области 46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «Ниссане»

Около 15:50 в четверг, 25 ноября, в Ульяновском районе в ДТП погиб 46-летний водитель. Как мы уже рассказывали, автомобиль «Ниссан Альмера» вылетел в кювет и перевернулся. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, 46-летний мужчина за рулем иномарки ехал со стороны Ульяново в сторону Козельска и не справился с управлением.

Автомобилист скончался на месте.

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