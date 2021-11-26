В Калужской области один человек пострадал в перевернувшемся «Рено»

Около 8 утра в пятницу, 26 ноября, на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» перевернулся автомобиль «Рено Сандеро». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением рядом с селом Кудиново Малоярославецкого района.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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