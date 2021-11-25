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В Калуге двоих пешеходов сбили за вечер

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 22:32 2 392
В Калуге двоих пешеходов сбили за вечер

Вечером в четверг, 25 ноября, в Калуге в двух авариях пострадали два пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 16:55 водитель «Фольксвагена Поло» сбил человека на улице Зерновой у дома №52. Перехода в этом месте нет.

А в 19:45 на улице Труда в районе перекрестка с улицей Плеханова пешехода на переходе сбил водитель легкового «Ситроена». Автомобиль двигался со стороны улицы Рылеева.

Точные обстоятельства происшествий устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 22:32 2 392
Тэги: происшествие дтп мчс
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