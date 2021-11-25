В Калужской области рабочему оторвало кисть руки при разгрузке железобетонных колец

Днем в четверг, 25 ноября, на стройплощадке завода в Боровском районе 37-летний рабочий из Тульской области лишился кисти одной из рук. О происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, трагический случай произошел около 15:00, когда рабочие разгружали железобетонные кольца с кузова самосвала.

Пострадавший мужчина госпитализирован.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия. Следователи проводят проверку.

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