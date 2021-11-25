В Калужской области перевернулся «Ниссан Альмера»

Около 15:00 в четверг, 25 ноября, в Ульяновском районе Калужской области перевернулся автомобиль «Ниссан Альмера». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет у деревни Колосово.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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