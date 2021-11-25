В Калуге один человек пострадал в вылетевшей в кювет «Ниве»

Около 10:30 в четверг, 25 ноября, на дороге Калуга – Вязьма в районе Росвы произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Нивы» не справился с управлением и съехал в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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