В Калужской области 34-летний мужчина пострадал в столкновении «Форда» и «Вольво»
Около 7:40 утра в четверг, 25 ноября, на трассе М3 «Украина» столкнулись «Форд Фокус» и «Вольво». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла недалеко от села Спас-Загорье Малоярославецкого района.
По нашей информации, в ДТП пострадал 34-летний водитель «Форда». Его госпитализировали в КБ №8 Обнинска.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!