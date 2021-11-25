В Калужской области 34-летний мужчина пострадал в столкновении «Форда» и «Вольво»

Около 7:40 утра в четверг, 25 ноября, на трассе М3 «Украина» столкнулись «Форд Фокус» и «Вольво». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла недалеко от села Спас-Загорье Малоярославецкого района.

По нашей информации, в ДТП пострадал 34-летний водитель «Форда». Его госпитализировали в КБ №8 Обнинска.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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