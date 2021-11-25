В Калужской области 36-летний мужчина пострадал в столкновении «Лады» и «Форда»

Около 18:20 в среду, 24 ноября, на 269 километре трассы М3 «Украина» недалеко от села Брынь Думиничского района произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Лады Калины» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и врезался в грузовик «Форд».

Травмы получил предполагаемый виновник аварии. Его госпитализировали в больницу в Сухиничах.

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