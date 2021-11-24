В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил 76-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, во вторник, 23 ноября, на улице Генерала Попова в Калуге сбили пешехода. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №2а 44-летний водитель «Фольксвагена Поло» выезжал с прилегающей территории, поворачивал налево и сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

На скорой помощи женщину доставили в БСМП. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!