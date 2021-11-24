В Обнинске три человека пострадали в столкновении «Хендая» и бетоновоза

Около 17:00 во вторник, 23 ноября, на перекрестке улиц Менделеева и Дачной в Обнинске столкнулись легковой автомобиль «Хендай Солярис» и бетоновоз МАЗ. Подробности о происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Хендая» на перекрестке не уступил дорогу грузовику.

Различные травмы получили водитель легковушки, а также два его пассажира – мужчины 28 и 36 лет.

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