В Калуге три человека пострадали при пожаре в квартире на улице Телевизионной

Около 18:45 во вторник, 23 ноября, в доме №14 на улице Телевизионной в Калуге загорелась квартира на первом этаже жилого дома. О пожаре сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия пострадали три человека. По информации прокуратуры Калужской области, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

- Причины возгорания устанавливаются, - заявили в прокуратуре.

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