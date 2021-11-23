Обнинск остался без мобильной связи из-за повреждения кабеля рабочими

В Обнинске рабочие повредили волоконно-оптические линии связи одного из мобильных операторов. Из-за этого в городе 11 ноября абоненты этой компании не могли связаться друг с другом. Делом занималось управление ФСБ по Калужской области, так как эти линии связи используются в том числе для нужд обороны, безопасности, охраны правопорядка и органов государственной власти.

Как выяснилось, рабочий копал землю без согласования.

Виновника оштрафовали по административной статье «Нарушение правил охраны линий или сооружений связи».

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!