В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил пешехода на улице Генерала Попова

Около 12:15 во вторник, 23 ноября, на улице Генерала Попова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Поло» сбил человека на переходе в районе дома №6.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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