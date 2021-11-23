В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и КамАЗа
Около 9:45 утра во вторник, 23 ноября, в Ульяновском районе на 35 километре дороги Козельск – Хвастовичи произошло ДТП. Там столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легковушки врезался в грузовик, когда тот начал поворачивать.
По нашей информации, в аварии пострадали два пассажира «Лады» - мужчины 32 и 28 лет.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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