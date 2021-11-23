В Калуге 42-летний водитель «Мицубиси» попал в реанимацию после столкновения с грузовиком

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 22 ноября, на окружной дороге в Калуге легковой автомобиль «Мицубиси» врезался в грузовик «Исузу». Подробности о происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем «Мицубиси» ехал в сторону Москвы и врезался в стоящий грузовик.

С места аварии водителя легковушки доставили в травматологическое отделение областной больницы в Анненках. Он госпитализирован в реанимацию.

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