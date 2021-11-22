Главная Новости Происшествия
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калуге пять человек отравились угарным газом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2021 16:58 0 492
В Калуге пять человек отравились угарным газом

В Калуге на прошлой неделе пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших двое детей, сообщила в понедельник, 22 ноября, на планерке в городской управе заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА.

Первый случай произошел 18 ноября в доме №7 на улице Знаменской. Там пострадали женщина и двое маленьких детей. Причиной отравления стали нарушения при установке газовой колонки, заявили в горуправе. Для устранения нарушений перекрыт стояк. Без газа пока остаются пять квартир.

Еще одно ЧП произошло 20 ноября в доме №4 на улице Тепличной. Там угарным газом отравились двое взрослых. Предварительная причина – гофрированная труба неплотно прилегала к колонке. В этом доме без газа пока остаются жители восьми квартир.

Как пояснила Наталия Егорова, всех пострадавших уже выписали из больницы.

- У нас в Калуге, к сожалению, много жилья, которое находится в таком состоянии, - заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Понятно, что это требует особого внимания и управляющих компаний, и собственников внутриквартирного газового оборудования. Видите, гофра слетела с колонки - и люди получили отравление угарным газом. Это та вещь, о которой нужно постоянно говорить, внушать, что это действительно объект повышенной опасности.

С начала 2021 года в Калуге 39 человек отравились угарным газом. Всего было 18 таких случаев. Три человека, среди которых один ребенок, умерли.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2021 16:58 0 492
Тэги: происшествие жкх газ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Работа курьером в Озон
Покупка недвижимости за границей
Смесители Kludi - немецкое качество

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru