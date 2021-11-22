В Калуге пять человек отравились угарным газом

В Калуге на прошлой неделе пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших двое детей, сообщила в понедельник, 22 ноября, на планерке в городской управе заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА.

Первый случай произошел 18 ноября в доме №7 на улице Знаменской. Там пострадали женщина и двое маленьких детей. Причиной отравления стали нарушения при установке газовой колонки, заявили в горуправе. Для устранения нарушений перекрыт стояк. Без газа пока остаются пять квартир.

Еще одно ЧП произошло 20 ноября в доме №4 на улице Тепличной. Там угарным газом отравились двое взрослых. Предварительная причина – гофрированная труба неплотно прилегала к колонке. В этом доме без газа пока остаются жители восьми квартир.

Как пояснила Наталия Егорова, всех пострадавших уже выписали из больницы.

- У нас в Калуге, к сожалению, много жилья, которое находится в таком состоянии, - заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Понятно, что это требует особого внимания и управляющих компаний, и собственников внутриквартирного газового оборудования. Видите, гофра слетела с колонки - и люди получили отравление угарным газом. Это та вещь, о которой нужно постоянно говорить, внушать, что это действительно объект повышенной опасности.

С начала 2021 года в Калуге 39 человек отравились угарным газом. Всего было 18 таких случаев. Три человека, среди которых один ребенок, умерли.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!