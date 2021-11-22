В Калужской области пять пешеходов пострадали в ДТП за выходные

В Калужской области за прошедшие выходные пять пешеходов пострадали в ДТП. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Одна из аварий произошла вечером 21 ноября на улице Комсомольской в городе Кондрово. Там 34-летний водитель «Шевроле Круз» сбил 56-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

ГИБДД призывает водителей снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы на одежде.

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