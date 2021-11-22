В Калуге 42-летний водитель «Мицубиси» пострадал в столкновении с грузовиком на окружной дороге

Около 13:20 в понедельник, 22 ноября, на окружной дороге в Калуге недалеко от трассы М3 «Украина» произошло ДТП, в котором пострадал 42-летний мужчина. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Мицубиси» двигался в сторону Киевской трассы и врезался в стоящий грузовик «Исузу».

Различные травмы получил водитель «Мицубиси».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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