В Калужской области один человек пострадал в вылетевшем в кювет «Чери»

Около 9:50 утра в понедельник, 22 ноября, на 283 километре трассы М3 «Украина» в Думиничском районе вылетел в кювет автомобиль «Чери». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в районе села Усты.

Спасатели рассказали, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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