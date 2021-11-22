В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Форда» и «Нивы»

Около 7:50 в понедельник, 22 ноября, у деревни Вязовая Козельского района столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Нива». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Судя по фото с места происшествия, на дороге была гололедица. Ночью снега под Козельском выпало больше, чем в Калуге.

По нашей информации, в этом ДТП пострадали два человека. С различными травмами госпитализированы 35-летний пассажир «Форда» и 38-летний водитель «Нивы».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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