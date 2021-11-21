Всемирный день памяти жертв ДТП. Вспомним страшные аварии в Калужской области

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП, который в этом году приходится на 21 ноября. Об этом напоминает УГИБДД по Калужскому региону.

- Каждую минуту во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях погибают 12 человек, - подчеркивает ГИБДД. - Ежегодно на дорогах погибают более 1 миллиона 300 тысяч жителей Земли.

199 человек скончались на дорогах с начала 2021 года в Калужской области. Среди этого числа были двое маленьких детей. За этот же период в ДТП 1 269 человек пострадали.

- Зачастую большинство трагедий - результат нашего безрассудного поведения на дороге, нашего легкомысленного отношения к безопасности и неуважения к другим участникам дорожного движения, - отмечает ведомство. - Не пропустил, не рассчитал, поторопился, не заметил, понадеялся - объяснений происшедшему всегда можно найти множество. Вот только исправить уже ничего нельзя. В этот день мы обращаемся к Вам, калужане, давайте остановим эту необъявленную войну на дорогах. Протяните руку помощи тем, кто, получив увечья, остался один на один со своим горем. Случившегося уже не исправить, но, помня о жертвах дорожных аварий, только в наших силах не допустить новых трагедий.

Вспомним несколько жутких аварий в Калужской области, произошедших в 2021 году. Некоторые из них, к огромному сожалению, унесли жизни.

9 февраля

Трасса Калуга – Козельск. В Перемышльском районе 28-летний водитель грузовика с полуприцепом не соблюдал дистанцию и врезался в попутный УАЗ. 54-летний пассажир УАЗа выпал из кабины, его придавило опорой ЛЭП. Через некоторое время мужчина скончался.

4 июля

На трассе А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись житель Курской области за рулем «Лады Калины» и водитель бензовоза «Вольво FH» из Тамбовской области.

Пассажир «Лады» скончался в больнице от полученных травм.

13 июля

На перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге столкнулись «Мерседес» и «Хендай». Погибла 27-летняя пассажирка «Хендая».

16 июля

Пьяный сотрудник министерства на улице Набережной устроил смертельную аварию. Пострадавший мужчина спустя семь дней умер в больнице, а одна из двух пострадавших женщин была беременной.

31 июля

Недалеко от Ферзиково 52-летний водитель цементовоза «Скания» пересекал ж/д дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент машину снес поезд №231 «Ейск - Москва». Автомобилист погиб.

9 августа

«БМВ» и фура «Скания» столкнулись недалеко от деревни Папино. Погибли Ксения МАЛАШКОВА и ее четырехлетний сын Илья. Мать назвали виновной в собственной смерти и гибели ее ребенка.

В середине сентября в нашу редакцию обратились убитые горем родители погибшей Владимир и Надежда КУЗНЕЦОВЫ с просьбой предать огласке их подозрения.

Наш журналист провел расследование.

18 августа

Между Износками и деревней Курганы в Износковском районе 43-летний водитель пикапа «Тойота Тундра» на опасном повороте выехал на встречку и врезался в «Лифан». Шина «Лифана» отлетела от диска и повредила передний бампер «Рено Сандеро».

53-летний водитель «Лифана» умер до приезда скорой помощи.

22 августа

Байкеры из Калуги, муж и жена, погибли в лобовом ДТП с фурой в Московской области.

24 августа

В районе поворота на Росву 22-летний водитель «Киа Рио» сбил 58-летнюю женщину с шестилетним мальчиком.Женщина умерла, мальчику удалось спасти жизнь.

23 октября

В Сухиничском районе 44-летний водитель «Москвич» превысил скорость и не справился с управлением на дороге Сухиничи - Козельск. Машина вылетела в кювет и врезалась в столб в районе деревни Татаринцы. Мужчина скончался.

20 сентября

47-летний водитель «Рено Логан» в районе развязки с Южным обходом насмерть сбил 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу не по переходу. Сбитый пешеход умер до приезда «скорой».

31 октября

Недалеко от Балабаново водитель «Вольво» сбил мужчину-пешехода, который погиб на месте. Личность погибшего устанавливали.

1 ноября

Недалеко от деревни Митинка «Ауди» врезался в грузовик МАЗ. После столкновения легковушка загорелась. Погибла 35-летняя пассажирка «Ауди».

7 ноября

60-летний водитель «Фольксваген Поло» наехал на 37-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части на середине дороги. С различными травмами пострадавшую доставили в областную больницу. Врачи оказали ей помощь. Госпитализация не понадобилась.

Берегите себя и своих близких!

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