Две «Лады» столкнулись на Тульском шоссе в Калуге

ГУ МЧС по Калужской области сообщает об аварии в Калуге, произошедшей в субботу, 20 ноября.

- Есть пострадавший, - уточняет пресс-служба МЧС.

Примерно в 23:30 на Тульском шоссе столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2114.

Подробности ДТП пока расследуются.

А утром того же дня таксист сбил пешехода в Обнинске.

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