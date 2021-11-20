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В Калуге похитили 34-летнего татуировщика и увезли в сторону Козельска

Кристина Посохина
Опубликовано: 20.11.2021 14:00 4 1715
В Калуге похитили 34-летнего татуировщика и увезли в сторону Козельска

В Калужской области трое мужчин 37, 39 и 47 лет похитили человека и увезли в сторону Козельска. Преступление произошло в четверг, 18 ноября, рассказывает Следственный комитет по Калужскому региону. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». 

- 18 ноября 2021 года вечером подозреваемые потребовали от ранее знакомого калужанина денежные средства, - уточняет СК, - а затем насильно поместили мужчину в свой автомобиль и направились в сторону Козельска, где планировали длительное время удерживать потерпевшего в доме одного из фигурантов. 

Их задержали по пути полицейские. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Телеграм-канал «ОПЕР слил» дополняет, что был похищен 34-летний тату-мастер с целью бесплатной работы на преступников. Группа злоумышленников похитила потерпевшего примерно в 16 часов с переулка Суворова.

- Спустя три часа автомобиль «Опель» на 12 километре трассы по пути в Оптину Пустынь был остановлен сотрудниками ДПС и УФСБ по области, - говорится в сообщении.
Также в ТГ говорится о том, что мужчины не имеют места работы.
 

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Кристина Посохина
Опубликовано: 20.11.2021 14:00 4 1715
Тэги: преступление похищение
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