В Калуге похитили 34-летнего татуировщика и увезли в сторону Козельска

В Калужской области трое мужчин 37, 39 и 47 лет похитили человека и увезли в сторону Козельска. Преступление произошло в четверг, 18 ноября, рассказывает Следственный комитет по Калужскому региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

- 18 ноября 2021 года вечером подозреваемые потребовали от ранее знакомого калужанина денежные средства, - уточняет СК, - а затем насильно поместили мужчину в свой автомобиль и направились в сторону Козельска, где планировали длительное время удерживать потерпевшего в доме одного из фигурантов.

Их задержали по пути полицейские.

Расследование уголовного дела продолжается.

Телеграм-канал «ОПЕР слил» дополняет, что был похищен 34-летний тату-мастер с целью бесплатной работы на преступников. Группа злоумышленников похитила потерпевшего примерно в 16 часов с переулка Суворова.

- Спустя три часа автомобиль «Опель» на 12 километре трассы по пути в Оптину Пустынь был остановлен сотрудниками ДПС и УФСБ по области, - говорится в сообщении.

Также в ТГ говорится о том, что мужчины не имеют места работы.



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