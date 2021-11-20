Водитель «Ниссана» сбил пешехода в Обнинске
В Обнинске «Ниссан» сбил человека. Об аварии рассказывает главное управление МЧС по Калужской области.
ДТП произошло в субботу, 20 ноября, около 7:20.
Подробности пока устанавливаются.
Также читайте, где 20 ноября установлены временные камеры.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!