Водитель «Ниссана» сбил пешехода в Обнинске

В Обнинске «Ниссан» сбил человека. Об аварии рассказывает главное управление МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в субботу, 20 ноября, около 7:20.

Подробности пока устанавливаются.

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