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В Калужской области разыскивают родственников найденного мужчины

Кристина Посохина , Фото: «Лиза Алерт» Калужской области
Опубликовано: 20.11.2021 09:20 0 542
В Калужской области разыскивают родственников найденного мужчины

Больше года неизвестный мужчина 65 лет находится в медицинском учреждении города Щелково в Подмосковье. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером пятницы, 19 ноября. 

Разыскиваются его родственники.

- С 30 июля 2020 года находится в медицинском учреждении, - рассказывает «Лиза Алерт». - Помогите найти родственников!

Приметы пенсионера:

- рост 180 см

- нормальное телосложение

- темно-русые волосы с проседью

- серо-голубые глаза

Если вы узнали мужчину, незамедлительно обращайтесь по телефонам 112 (служба спасения), 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лизы Алерт») или 8 925 062 50 31 (инфорг). Звонки принимаются круглосуточно.

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Кристина Посохина , Фото: «Лиза Алерт» Калужской области
Опубликовано: 20.11.2021 09:20 0 542
Тэги: Лиза Алерт волонтеры поисковики поиск людей поиски Щелково Подмосковье
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