Оголившаяся на фоне храма калужанка написала явку с повинной в ФСБ

Как мы уже рассказывали, 18 ноября в Калуге разгорелся скандал после того, как в интернете обнаружили фото девушки, которая в трусах снялась на фоне Преображенской церкви на улице Смоленской.

Полиция начала проверку по данной ситуации.

А вечером 18 ноября телеканал «360» опубликовал комментарий самой девушки. Ее зовут Наталья. Она рассказала, что написала заявление о явке с повинной в ФСБ.

Калужанка говорит, что ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

- У меня не было цели делать фото именно на фоне храма. Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание - оно очень старое и со стороны не выглядит как храм, - прокомментировала Наталья.

Девушка рассказала, что гуляла с подругой и сфотографировалась в шутку.

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