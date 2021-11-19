Мастера «Калугаоблводоканала» приговорили к условному сроку за гибель двоих работников

В Калуге суд вынес приговор по делу о гибели двоих рабочих «Калугаоблводоканала». Трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчины работали в траншее, и их засыпало грунтом. Обвиняемым по этому делу проходила мастер водоканала, сообщили в пятницу, 19 ноября, в региональном управлении Следственного комитета.

Женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Следствие и суд установили, что она «проявила преступную небрежность и допустила проведение работ без укрепления вертикальных стенок траншеи».

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