В Калужской области водитель «Ниссана» сбил 38-летнего мужчину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 18 ноября на улице Московской в Малоярославце сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Ниссана Эльгранд» ехал в сторону Москвы и сбил 38-летнего мужчину на нерегулируемом переходе.

Пострадавшего доставили в обнинскую КБ №8.

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