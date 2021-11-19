В Обнинске водитель «Рено» сбил 7-летнего мальчика на переходе

Около 18:40 в четверг, 18 ноября, на улице Победы в Обнинске сбили ребенка. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Рено Меган» двигался в сторону улицы Жукова и у дома №12 сбил семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу вместе с мамой.

С различными травмами ребенка отвезли в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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