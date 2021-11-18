В Калуге уже две недели ищут 22-летнего мужчину

В Калуге с 6 ноября ищут 22-летнего Владимира АНИСИМОВА. Мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщили в четверг, 18 ноября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, он может находиться в Калуге, Козельске или Брянске.

Волонтеры просят калужан о помощи.

Приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: русые.

Был одет: красная куртка, темно-зеленый свитер, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.

С собой: черный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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