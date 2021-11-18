В Калуге уже две недели ищут 22-летнего мужчину
В Калуге с 6 ноября ищут 22-летнего Владимира АНИСИМОВА. Мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщили в четверг, 18 ноября, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, он может находиться в Калуге, Козельске или Брянске.
Волонтеры просят калужан о помощи.
Приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: русые.
- Был одет: красная куртка, темно-зеленый свитер, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.
- С собой: черный рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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