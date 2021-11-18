В Калужской области 13-летняя школьница умерла из-за внезапной остановки сердца

Как мы уже рассказывали, в поселке Воротынск Бабынинского района умерла 13-летняя школьница. Об этом сообщили 18 ноября в правительстве Калужской области. В региональном управлении Следственного комитета заявили, что наступила внезапная смерть девочки. А вечером в четверг некоторые подробности в своем telegram-канале опубликовал заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Илья ЗЕНОВ.

По его словам, точно известно, что в крови ребенка не было следов алкоголя и наркотиков.

Зенов сообщил, что у школьницы внезапно остановилось сердце, когда она гуляла на улице. При этом замминистра подчеркнул, что скорая приехала быстро, но реанимировать девочку не удалось.

- Все действия медиков происходили в присутствии отчима, которому о ситуации сообщила мать девочки, - говорится в публикации.

Сейчас продолжается расследование, которое ведет Следственный комитет. Но заместитель министра уверен, что этот случай не связан с каким-либо криминалом:

- Девочку очень жаль. Никакого криминала там нет. Ребенок ушел, в семье горе. Просьба не плодить вокруг беды грязные слухи.

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