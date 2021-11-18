Калужские следователи назвали предварительные причины смерти 13-летней школьницы

Как мы уже рассказывали, в поселке Воротынск Бабынинского района умерла 13-летняя школьница. В социальных сетях распространялась информация, что она якобы съела конфету и отравилась. Однако эти сообщения опровергли в правительстве Калужской области.

В четверг, 18 ноября, случай также прокомментировало калужское региональное управление Следственного комитета.

- По факту смерти девочки в Воротынске следственными органами СК России по Калужской области проводится процессуальная проверка, - заявили следователи. - Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы - наступила внезапная смерть. Телесных повреждений и патологий не выявлено. Экспертные исследования продолжаются. Устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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